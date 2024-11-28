На Ямале осудили расхитителей бюджетного фонда Доманского и Михайлицкого

На Ямале суд вынес решение по громкому и сложному уголовному делу в отношении руководителей двух бюджетных фондов. Это экс-глава «Фонда развития Нового Уренгоя» Константин Михайлицкий и экс-руководитель «Регионального инновационно-инвестиционного фонда «ЯМАЛ» Сергей Доманский. Первый должен отправиться в колонию на 7 лет, если приговор устоит, а Доманский получил условный срок.

Уголовное дело затрагивает события 2011-2017 годов. Агентство «Новый День» подробно их описывало.

Вывод имущества через Фонд развития Нового Уренгоя

Следствию удалось доказать в суде, что исполнительный директор «Фонда развития Нового Уренгоя» Михайлицкий за несколько лет – с 2011 по 2017 годы – вывел муниципальное имущество в частные руки. Фонд потерял от этого 153 млн рублей. Г-н Доманский помогал совершать манипуляции.

В числе такого имущества была УК «Динамика». Её создали в 2005 году для обслуживания недвижимости фонда. В результате цепочки продаж компанию стали контролировать Сергей Доманский и бывший новоуренгойский прокурор, экс-чиновник, бывший депутат Ноябрьска Дмитрий Бавдурный.

Вторая компания, которую продали по заниженной цене – «Новоуренгойский экспоцентр». Её также в результате нескольких сделок контролировали те же лица.

У «Фонда развития Нового Уренгоя» в период руководства г-на Михайлицкого появилось множество долгов. Перед бывшими дочерними компаниями УК «Динамика» и «Экспоцентром», перед окружным фондом РИФ «Ямал», которым тогда руководил Сергей Доманский, перед бизнесменом ИП Пантус. Следователи считают, что Михайлицкий создал долги искусственно. Причём некоторые из них необоснованно росли – сразу после скачка курса доллара г-н Михайлицкий, по версии силовиков, задним числом перевёл долг Фонда перед Пантусом в валюту.

Позднее в счёт погашения долгов Фонд отдал этим компаниям помещения в деловых зданиях в Новом Уренгое «Деловой Центр-Юг», ул. Таёжная д. 30а, ул. Созидателей д. 4.

Налоги

Ещё одним эпизодом в деле является неуплата налогов. А она образовалась как раз из-за передачи имущества в счёт долга. Г-н Михайлицкий не отразил в налоговой базе эту операцию. В результате с Фонда не исчислены и не уплачены в бюджет страны налоги – НДС в 58 млн рублей.

Приговор

Михайлицкий и Доманский признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере).

Михайлицкому суд назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафом 2 млн рублей. Доманскому – пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 600 тыс. рублей.

Кроме того, администрация Нового Уренгоя взыскала с осуждённых свыше 153 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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