Бывший чиновник правительства Ямала полил грязью Ноябрьск

Одиозный экс-чиновник и экс-прокурор, а ныне кандидат в депутаты Дмитрий Бавдурный раскритиковал Ноябрьск перед выборами. В длинном посте в «инстаграм» он попытался описать свою предвыборную программу, но понять ее с первого раза достаточно сложно из-за невнятных оборотов речи. Политик полагает, что Ноябрьск «отстает от совеременных темпов» и что «ресурсы, призванные удовлетворять повседневные потребности горожан, используются неэффективно».

Кандидат, который также является главой ямальского отделения ассоциации юристов России, пытается выразить отношение к услугам ЖКХ в Ноябрьске следующим высказыванием: «также, на устах людей, неравнодушных к происходящему в городском хозяйстве давно «набила оскомину» проблема завышенных расценок на услуги ЖКХ». Он продолжает: «Сфера ЖКХ самая затратная отрасль городского хозяйства, одновременно являясь самой непрозрачной и коррумпированной». По версии кандидата, в городе есть примеры «безалаберности управления системой ЖКХ».

По версии г-на Бавдурного, который, согласно официальной биографии, родился в Тюмени, «отцы и деды основали Ноябрьск в гораздо худших условиях, исполняя свой долг перед потомками невероятным напряжением воли».

Бывший прокурор Пуровского района Дмитрий Бавдурный перед выборами обнаружил, что «распиаренная властями программа «Безопасный город», проглотившая бюджетные миллионы, показывает свою полную неэффективность». Продолжая тему, экс-сотрудник надзорного ведомства отмечает: «с пугающей частотой мы наблюдаем примеры неудовлетворительного состояния безопасности в жилых микрорайонах».

Критикует кандидат, который выдвигается от ЛДПР, политику властей города по развитию микрорайона Вынгапуровский. «Совершенно неприемлемой считаю отношение органов местного самоуправления к проблемам Вынгапура. На лицо явная дискриминация жителей этой части городского округа», – возмущен бывший чиновник, бывший прокурор, бизнесмен. О финансировании создания инфраструктуры на этой территории он пишет вот что: «Несмотря на средства, выделяемые из бюджета на благоустройство, в разрезе на одного жителя, вдвое, а то и втрое меньше чем в других районах».

Дмитрий Бавдурный уходил из правительства Ямала с поста бизнес-омбудсмена после скандала – его сфотографировали в неоднозначном положении на подоконнике заксобрания вместе с девушкой в бюстгальтере. Фото попало в Сеть. До этого, в правительстве экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, г-н Бавдурный был директором департамента по взаимодействию с федеральными органами. Кроме того, он был прокурором нескольких территорий, в том числе Пуровского района и Нового Уренгоя.

Ни на одном посту громких заявлений он не делал. Не было слышно от него никаких замечаний в адрес управляющих компаний, не возмущало его состояние Вынгапуровского микрорайона, не тревожила работа компаний жилищно-коммунального комплекса. Не было публичных претензий и к местным чиновникам. Да и речей про отцов и дедов тоже припомнить не удается.

Зато г-н Бавдурный оставил свой след в неоднозначной схеме, которую изучают силовики в рамках расследования хищений в фонде развития Нового Уренгоя. Как ранее сообщало агентство «Новый День», он является совладельцем компании «Орион», которая купила похищенную долю УК «Динамика».

Ноябрьск, служба информации

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