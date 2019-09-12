Еще один экс-омбудсмен Ямала съязвил в адрес Ноябрьска

Уже второй бывший омбудсмен Ямала, работавший с прежним губернатором Дмитрием Кобылкиным, не упустил случая сделать ироничное замечание в адрес Ноябрьска. На этот раз в соцсетях появилась ремарка от экс-защитника детей Виталия Орешкина. Под видеозаписью, которая должна была продемонстрировать нарушения на избирательных участках Ноябрьска, г-н Орешкина написал: «Родной Ноябрьск» и поставил улыбающийся смайлик. Что, очевидно, свидетельствует о его отношении к организации избирательного процесса в этом муниципалитете.

Речь идет о записи, на которой наблюдатели просят председателя УИК 738 выдать итоговый протокол подсчета голосов. Женщина сидит за компьютером со сложенным листком бумаги, крутит в руках ручку, водит компьютерной мышкой по столу, листает телефон, потом разговаривает по мобильному и, наконец, говорит, что протокол не готов. Голос за кадром отвечает ей, что протокол у нее в руках и она об этом прекрасно знает.

Виталий Орешкин сложил полномочия в 2018 году. Он сообщил прессе, что уедет к родителям на Юг.

До этого Ноябрьск раскритиковал другой бывший омбудсмен – экс-защитник прав предпринимателей на Ямале Дмитрий Бавдурный, который внезапно стал оппозиционером и вступил в партию ЛДПР. Он избирался в думу Ноябрьска и в период предвыборной кампании публиковал свои рассуждения о том, какие есть проблемы в городе.

Ноябрьск, служба информации

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