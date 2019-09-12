Коммунисты пожаловались на ТИК Ноябрьска в следственный комитет

Коммунисты пожаловались в следственный комитет на нарушения, допущенные в ходе выборов в Ноябрьске. Об этом сообщает полномочный представитель КПРФ в Ноябрьске Андрей Шепелев. Он опубликовал текст обращения к силовикам в соцсетях.

Основная претензия коммунистов состоит в том, что наблюдателям от их партии не позволили пользоваться ручками во время подсчета голосов, а сам подсчет велся неправильно. В качестве доказательств заявители прикладывают видеозаписи с участковых избирательных комиссий.

Ранее заявление с указанием этих же нарушений глава окружкома КПРФ Елена Кукушкина направляла в прокуратуру. Надзорная инстанция не стала разбираться и отправила обращение в ТИК Ноябрьска, где заявили, что нарушений нет.

Однако КПРФ настаивает на том, что необходимо возбудить дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ).

Партийцы объясняют: всем председателям УИК городской избирком разослал памятку, в которой говорилось, что нельзя давать наблюдателям считать голоса. В итоге на некоторых участках наблюдатели и члены УИК не могли пользоваться ручками. Чтобы доказать нарушения, член комиссии с правом совещательного голоса УИК 723 Талалуева засняла процесс подсчета голосов и опубликовала видеозапись в Сети. Как пишут в своем обращении коммунисты, на записи видно, как председатель комиссии Сафиуллин неоднократно требует не вести подсчет голосов, так как цифру наблюдателям «сообщат».

«Также Сафиуллин рассаживает членов УИК с правом решающего голоса вне зоны подсчета, подсчет голосов, поданных за кандидатов, ведет только он и его заместитель. При подсчете и оглашении Сафиуллин никому не предъявляет бюллетень»,– пишут партийцы.

В заявлении говорится, что в итоговых протоколах цифры не отражают реальное положение дел: на записи фамилии некоторых кандидатов произносят большее число раз, чем отражено в протоколе.

«За кандидата Барбарову огласили 49 голосов, в итоговый протокол внесли 9. За кандидата Доросевич В.Г. огласили 20 голосов, в итоговый протокол внесли 10. За кандидата Минибаева огласили 40 голосов, в итоговый протокол внесли 9. Таким образом, по фрагменту предоставленной записи по кандидатам Барбаровой, Доросевич и Минибаеву в итоговый протокол УИК 723 внесены фиктивные сведения и протокол сфальсифицирован в сторону уменьшения количества голосов за вышеназванных кандидатов на 81 голос»,– указано в заявлении.

В ТИК Ноябрьска отказались комментировать жалобу, сообщив, что председатель Светлана Ганошенко не общается с журналистами. Там попросили прислать официальный запрос. Как только ответы поступят в распоряжение редакции, агентство их опубликует.

Ноябрьск, служба информации

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