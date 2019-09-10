Уральский полпред расспросил прокурора Герасименко о краже голосов КПРФ в Салехарде

Прокурор Ямала Александр Герасименко рассказал полпреду в УрФО Николаю Цуканову о жалобах коммунистов на процесс выборов на Ямале. В том числе о жалобе главы окружкома КПРФ Елены Кукушкиной в день голосования. По всловам г-на Герасименко, заявления коммунистов о том, что у них в Салехарде украли голоса, надзорная инстанция еще проверяет. Об этом прокурор сказал во время совещания по итогам выборов на Урале во вторник, 10 сентября 2019 года, сообщает корреспондент агентства «Новый День».

От каждого региона УрФО на совещании у полпреда было несколько докладчиков. Сначала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова доложила Николаю Цуканову о том, что на Ямале «Единая Россия» «показала свое политическое лидерство». КПРФ получили только два мандата из 71. ЛДПР – 4 мандата. По версии г-жи Соколовой, на участки ямальцев влекли сувениры, проекты «Я ямалец» и «Удобный Ямал». Общая явка составила 34,2 процента. В Салехарде она была выше (тут избирали гордуму и одного депутата в Заксобрание) – 42 процента.

Затем прокурор Александр Герасименко, который вот-вот должен уйти на другую должность, рассказал, что в период кампании поступило 10 обращений от кандидатов КПРФ. В том числе от первого секретаря обкома партии Елены Кукушкиной в день выборов. Эти жалобы не подтвердились. По обращениям коммунистов, которые поступили в прокуратуру после 8 сентября, еще проводится проверка.

Николай Цуканов поинтересовался, обоснованны ли претензии коммунистов и в чем они состоят. «Считают, что у них украли голоса. Посмотрим, проверим», – сказал прокурор Герасименко.

Ранее кандидат от КПРФ в Салехарде Александр Ламдо заявил о том, что голоса на УИК в ходе избрания новых депутатов Салехарда посчитали неправильно. По его личным подсчетам за него было отдано на 80 голосов больше, чем появилось в протоколе. Также, по версии главы окружкома КПРФ Елены Кукушкиной, получить мандат депутата думы Салехарда могла и еще один кандидат-коммунист – Людмила Журавлева. У нее, по данным партийцев, также украли голоса. Любопытно,что она одном из участков Журавлева набрала рекордный результат – там, где наблюдателем был ее сын.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Салехард. Другие новости 10.09.19

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