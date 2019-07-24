Депутаты Ямала опубликовали официальный документ об отставке прокурора Герасименко (ФОТО)

Ямальские депутаты официально опубликовали решение о согласовании кандидатуры нового прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа – Анатолия Васильева. Документ 24 июля вечером появился на сайте органа после запросов СМИ. В нем говорится, что кандидатуру Васильева Анатолия Николаевича представил на согласование депутатам генпрокурор РФ Юрий Чайка 8 июля 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Как уже сообщалось, пока что магаданский прокурор г-н Васильев проходит согласования, указ президента о его назначении еще не вышел, прокурором Ямала является Александр Герасименко. Он, в свою очередь, готовится возглавить Уральскую транспортную прокуратуру и покинуть Салехард.

Постановление об одобрении кандидатуры Анатолия Васильева заксобрание ЯНАО направило губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову (таков регламент).

Как сообщало агентство, 23 июля вечером телеграм-канал «Тюменская умоора» опубликовал протокол заочного голосования депутатов заксобрания Ямала от 11 июля. В нем говорится, что 17 народных избранников проголосовали за кандидатуру нового прокурора прокурора округа Васильева. До этого момента документального подтверждения фамилии нового прокурора ЯНАО не было.

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе окружной думы, у депутатов не было намерения скрывать этот документ. «По регламенту мы должны опубликовать решение в течение 10 дней. Заминка возникла из-за отпускного периода – сейчас ответственный за публикацию специалист вышел и отпуска и обнародует документ», – объяснили в думе.

Салехард, служба информации

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