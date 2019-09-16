Государственная газета РФ написала про коррупцию прокурора Ямала

Эмоциональное расследование в отношении прокурора Ямала Александра Герасименко вышло на страницах официального государственного издания – «Российской газеты». В публикации, которая появилась в начале сентября, вкратце, но очень красочно, рассказывается, как г-н Герасименко давит на бизнесмена Олега Ситникова из Нового Уренгоя – учредителя компании «Корпорация Роснефтегаз». А также – о том, какие коррупционные эпизоды есть в деятельности главы надзорной инстанции. Напомним, в ближайшее время г-н Герасименко должен переехать в Екатеринбург и возглавить Уральскую транспортную прокуратуру.

Как утверждает «Российская газета», «главное следственное управление СКР проверяет информацию, согласно которой с подачи прокурора на Ямале уже много лет «кошмарят» компании одного из крупнейших инвесторов региона, главы «Корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникова».

Ссылаясь на неназванные СМИ, «РГ» заявляет, что г-н Герасименко привлек к травле Ситникова «практически все правоохранительные, надзорные и контролирующие органы Ямала – от службы судебных приставов до МВД».

И приводит в пример события конца августа 2019 года. «В деловой центр, который принадлежит корпорации, ворвались вооруженные люди и устроили маски-шоу. Под предлогом проверки одной маленькой компании, которая вообще находится в Надыме, они перешерстили весь офис, кабинет, в котором Ситников работает одним из руководителей «ОПОРЫ России» в ЯНАО, и вынесли из кассы бухгалтерии более 700 тысяч рублей, подготовленных для вручения премий сотрудникам к Дню газовика. При этом люди в масках ломали окна и двери и до смерти напугали сотрудниц офиса».

Мимоходом «Российская газета» замечает, ссылаясь, опять же, на неназванные СМИ, что «одиозного прокурора связывали с попустительством хищениям в фондах ЯНАО на миллиарды рублей». Название тех самых фондов не упоминается.

«Герасименко «инкриминировали» также браконьерство в Таймырском биосферном заповеднике, находящемся под охраной ЮНЕСКО, пристройку к зданию прокуратуры ЯНАО стоимостью более 606 миллионов бюджетных рублей (эта сумма больше всей программы переселения из ветхого жилья за три года, писали СМИ, а ведь за несколько лет на Ямале при пожарах в таких домах погибли 54 человека), незаконную постройку дачи в реликтовой лесной зоне Тюменской области», – скопом перечисляет «РГ» якобы коррупционные эпизоды в работе прокурора ЯНАО.

Неназванные эксперты государственной газеты «недоумевают», как же такой человек возглавит Уральскую транспортную прокуратуру.

Стоит отметить, что жалобы г-на Ситникова на давление со стороны прокурора Герасименко – явление последних нескольких лет. Бывшая сотрудница г-на Ситникова Татьяна Пушкарева, обидевшись на то, что Ситников платил ей меньше, чем за публикации в СМИ, раскрыла правду о пиар-атаках на экс-губернатора Дмитрия Кобылкина и прокурора Александра Герасименко. Она заявила в беседе с агентством «URA.RU», что сама готовила материалы против главы округа и против главы прокуратуры, так как это входило в ее должностные обязанности.

Салехард, Новый Уренгой, Екатеринбург, служба информации

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