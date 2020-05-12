Глава транспортной прокуратуры Урала Герасименко подал в отставку спустя четыре месяца после назначения

Уральский транспортный прокурор Александр Герасименко подал в отставку, сообщают источники «Нового Дня» в надзорном ведомстве. Глава окружного управления ведомства был назначен на этот пост совсем недавно – в конце декабря 2019 года, он проработал чуть больше четырех месяцев.

Официально эту информацию в ведомстве пока не подтверждают – и.о. старшего помощника уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Мария Антонова сообщила «Новому Дню», что Герасименко в настоящее время находится в отпуске.

Александр Герасименко родился в Омске, был слесарем на заводе, а с 1990 перешел на работу в органы, был следователем прокуратуры Ленинского района Тюмени. В 2006 году занимал пост первого заместителя прокурора ХМАО. Два года служил заместителем прокурора Тюменской области. В июле 2008 года указом президента был назначен прокурором ЯНАО.

При этом СМИ регионов, где ранее работал Герасименко, неоднократно писали о возможных нарушениях со стороны самого прокурора и проверках в отношении него. Так, в сентябре 2019 года «Российская газета» публиковала материал «За нарушения – на повышение?!». Издание сообщало, что Главное следственное управления СКР начало проверки в отношении Герасименко сразу по трем статьям: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими же.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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