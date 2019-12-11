Прокурор Ямала, получивший новый пост, прощается с коллективом

В среду, 11 декабря, прокурор ЯНАО Александр Герасименко соберет коллектив окружной прокуратуры, чтобы официально объявить о своем новом назначении и попрощаться с коллегами. Об этом «Новому Дню» сообщил источник.

56-летний Александр Герасименко освобожден от должности прокурора ЯНАО. Он уходит на повышение – возглавит Уральскую транспортную прокуратуру. Дата его переезда в Екатеринбург пока не озвучена, но в столице Урала Герасименко ждут уже на следующей недели. В состав Уральской транспортной прокуратуры входят 14 прокуратур, включая Свердловскую, Курганскую, Пермскую, Орскую, Челябинскую, Тюменскую, Сургутскую и Оренбургскую.

Теперь уже экс-прокурор Ямала Герасименко родился в Омске и начал свой трудовой путь на заводе, где работал слесарем. Его карьера в силовых ведомствах началась в 1990 году – стал следователем прокуратуры Ленинского района Тюмени. С тех пор Герасименко успел поработать во всех регионах тюменской «матрешки». В 2006 году занимал пост первого заместителя прокурора ХМАО. Два года служил в должности заместителя прокурора Тюменской области. В июле 2008 года указом президента был назначен прокурором ЯНАО.

Информация о новом назначении Герасименко пока официально не опубликована. Его место в ямальской прокуратуре займет 61-летний прокурор Магаданской области Анатолий Васильев. В органах прокуратуры служит с 1986 года.

Сегодня, 11 декабря, коллективу магаданской прокуратуры официально был представлен новый прокурор. Им стал Олег Седельников, ранее работавший в прокуратуре Курганской области.

Салехард, служба информации

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