Бывший прокурор Ямала возглавил Уральскую транспортную прокуратуру (ФОТО)

Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции III класса Александра Герасименко на должность Уральского транспортного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В 1989 году Герасименко окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ленинского района Тюмени, заместителем прокурора Калининского района Тюмени, старшим следователем следственной части, прокурором Ленинского административного округа Тюмени, начальником управления прокуратуры Тюменской области, первым заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителем прокурора Тюменской области. В последнее время Александр Владимирович занимал должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 11 декабря, Александр Герасименко соберет коллектив окружной прокуратуры ЯНАО, чтобы официально объявить о своем новом назначении и попрощаться с коллегами.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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