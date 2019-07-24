В Сеть попало письмо Путину от ямальского прокурора, который поедет на повышение Екатеринбург (СКРИН)

В открытый доступ выложили письмо прокурора Ямала Александра Герасименко президенту Владимиру Путину и протокол голосования депутатов Ямала за нового прокурора округа Анатолия Васильева. Документы появились в телеграм-канале «Тюменская умора» вечером 23 июля 2019 года. Рокировку в прокуратуре ЯНАО обсуждают с начала месяца, правда, неофициально. Известно, что г-н Герасименко возглавит Уральскую транспортную прокуратуру, а на Ямал на его место приедет магаданский прокурор г-н Васильев. Официальных приказов о назначении еще не было. Документов, подтверждающих эту кадровую перестановку, тоже.

Согласно официальному сайту заксобрания ЯНАО, последний раз депутаты голосовали 9 июля 2019 года, вопрос не касался прокурора. Других документов на портале нет. Согласно документу из телеграм-канала, заочным голосованием 17 народных избранников Ямала поддержали кандидатуру Анатолия Васильева на пост прокурора ЯНАО 11 июля 2019 года.

Неофициальные источники агентства «Новый День» подтверждают, что депутаты действительно согласовали нового прокурора ЯНАО. Но официальной позиции добиться невозможно. Спикер Сергей Ямкин и вице-спикер Виктор Казарин не взяли трубку. Пресс-секретарь Ирина Большакова сообщила, что она в отпуске. То же самое ответил помощник председателя заксобрания Алексей Ардышев, он добавил, что не в курсе вопроса. А новый глава аппарата органа Татьяна Земских была слишком занята, чтобы ответить на звонок.

Подлинность письма Александра Герасименко также никто не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры Ямала сообщили, что поскольку содержание письма касается кадровых вопросов, комментарии нужно получать в генпрокуратуре. Приводим письмо дословно: «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! С предложением о назначении на должность Уральского транспортного прокурора согласен». Письмо датировано 15 июля 2019 года.

Вместе с публикацией документов телеграм-канал напоминает и старую историю, связанную с рыбалкой, на которой был глава АТК «Ямал» Василий Крюк, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и глава прокуратуры Ямала Александр Герасименко. Неоднозначная история произошла в 2015 году. В сеть попало видео, на котором г-н Герасименко учит Дмитрия Кобылкина делать уху. А также были опубликованы фото, на которых прокурор в вертолете рядом с главой авиакомпании Василием Крюком. Появились и предположения о том, что рыбалка была незаконной. Официально сам г-н Герасименко эти сведения не опровергал, но в пресс-службе губернатора округа Дмитрия Кобылкина заявляли, что это неправда.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.07.19

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