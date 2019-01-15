Авиакомпания «Ямал» отказалась отвечать на вопрос о том, на какие средства и зачем покупала «Лексус»

Авиакомпания «Ямал» отказалась отвечать на вопросы о том, на какие средства и для чего приобретала автомобиль LEXUS LX 570 за 7,7 млн рублей. Сначала авиакомпания проигнорировала запрос агентства. После повторного запроса и обращения агентства в прокуратуру от АТК «Ямал» пришло письмо, которое, к сожалению, не содержит ответов на поставленные вопросы.

О том, что авиакомпания «Ямал» получила в распоряжение новый автомобиль «Лексус» и продала его госкомпании правительства Ямала («Центр развития инвестиционных проектов»), стало известно в октябре 2018 года. Закупка попала в рейтинг расточительности ОНФ.

Еще тогда агентство «Новый День» сделало запрос в авиакомпанию. Мы спросили, откуда у перевозчика, который регулярно жалуется на высокие лизинговые платежи и получает миллиардные субсидии правительства Ямала, новый дорогостоящий «Лексус». Также мы поинтересовались, зачем авиакомпания его продала. В пресс-службе запрос получили, но так на него и не ответили.

Тогда агентство обратилось в прокуратуру и повторно отправило запрос авиационно-транспортной компании, которая на 98 процентов принадлежит ямальским властям.

Во вторник, 15 января 2019 года, пришел ответ от АТК «Ямал». В нем компания пишет, что купила и продала автомобиль в соответствии с законодательством. На вопросы агентства вместо гендиректора Василия Крюка отвечала заместитель директора Ирина Лебедева. Вопрос агентства о том, в рамках какой процедуры купили машину, а также на какие деньги, остался без ответа. По-прежнему неясно, зачем АТК «Ямал» продала новый автомобиль. В самой компании ответили лишь, что у них «изменились обстоятельства» и потому они занялись отчуждением имущества.

Прокуратура Ямала переслала обращение агентства «Новый День» о покупке «Лексуса» в управление ФАС и в Уральскую транспортную прокуратуру. Оба этих ведомства заявили, что не видят нарушений закона и не имею полномочий для проверки авиакомпании.

Отметим, глава государственной авиакомпании «Ямал» Василий Крюк – влиятельный бизнесмен и менеджер. Он проводил досуг с нынешним министром природных ресурсов и экологии, а ранее губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным и прокурором Ямала Александром Герасименко. Видеозапись рыбалки, где присуствуют указанные чиновники, а также фото из весртолета публиковали «Новая газета» и «Пасми».

Салехард, служба информации

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