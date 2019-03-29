АТК «Ямал» покупает в салоне шикарный «Лексус», который год назад сама же продала (ДОКУМЕНТ)

Государственная авиакомпания «Ямал» купила автомобиль «Lexus LX570» за восемь миллионов рублей в автосалоне Москвы. Закупка прошла через официальный сайт госзакупок 26 марта 2019 года. Невероятно, но этот же самый автомобиль АТК «Ямал» продала в прошлом году компании «Центр развития инвестиционных проектов». Речь однозначно идет об одной и той же машине, так как у автомобилей одинаковые VIN номера. Для чего госкомпания проделывает такие манипуляции – неясно.

Закупка Лексуса

На сайте госзакупок 26 марта 2019 года авиакомпания «Ямал» объявила закупку у единственного поставщика автомобиля Lexus LX570. Это элитный внедорожник за 7 млн 916 тыс. рублей черного цвета. Салон в стиле шимамоку из черного дерева, ореха. Разумеется, с кожаным салоном. Дополнительное оборудование, указанное в договоре – раздельные кресла повышенной комфортности, обтянутые кожей, тонировка. И изготовленная специально для таких сидений консоль. И обязательно – специальная подушка для автомобиля, чтобы было удобно ездить. Год выпуска машины – 2018. На договоре стоит печать юридического отдела АТК «Ямал», дата – 17 мая 2018 года. Продавец – ООО «Измайлово премиум» (автосалон-дилер). Автомобиль нужно поставить в Москву (у АТК «Ямал» базовый аэропорт – тюменский «Рощино», то есть ездить на машине будет руководитель чего-либо в столице). VIN номер автомобиля – JTJHY00WX04271900.

Продажа Лексуса

Примечательно, что автомобиль с этим же идентификационным номером уже фигурировал в госзакупках. Именно такую машину продала государственная аваикомпания «Ямал» летом 2018 года. В июле 2018 года околоправительственная компания «Центр развития инвестиционных проектов» ЯНАО, которая занимается в том числе особняками правительства в Москве, купила Lexus LX570. За 7 млн 729 тыс. рублей. У единственного поставщика – государственной авиакомпании «Ямал». Машину также нужно было поставить в Москву.

Цвет автомобиля – черный. VIN номер – JTJHY00WX04271900. Год выпуска – 2018. Закупку проводили по адресу: 2 Спасоналивсковский, д.3 (соседний дом с представительством Ямала в Москве). Учредителем «ЦРИПа» является правительство Ямала. Контора не ведет прозрачной отчетности, чем она занимается – не вполне ясно.

Пояснения

Агентство «Новый День» отправит запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой разъяснить невероятные манипуляции. Правда, надежда на внятный ответ слабая. Дело в том, что АТК «Ямал» ранее фактически отказалась отвечать на вопрос о том, откуда у нее в 2018 году появился «Лексус» и почему она его продала. В январе 2019 года АТК «Ямал» в ответ на официальный запрос агентства лишь подтвердила продажу элитного внедорожника. В структуре тогда сообщили, что «произвели отчуждение автомобиля «Лексус» в связи с действующим законодательством». Авиакомпания, которая получает миллиардные субсидии и заявляет об убыточности перевозок, не посчитала нужным объяснить цель закупки дорогой машины и смысл ее продажи.

Учредителем АТК «Ямал» являются департамент имущественных отношений ЯНАО (98,2 процента) и компания «Фоника», которая банкротится и свою небольшую долю акций намерена продать на торгах.

Салехард, Юлия Фролова

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