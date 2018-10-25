Компания властей Ямала купила «Лексус» за 8 млн у авиакомпании Крюка

Госкомпания Ямала – «Центр развития инвестиционных проектов» (ЦРИП) – купила новый «Лексус» почти за восемь миллионов рублей у авиакомпании «Ямал». В ЦРИП не смогли объяснить, зачем им элитная иномарка и почему машину купили не у автодилера, а у государственной авиационной компании. Закупка «Лексус ЛХ 570» попала в рейтинг расточительности, составленный ОНФ, составленный по самым затратным закупкам транспорта по всей стране.

Ямальская компания АО «Центр инвестиционных проектов» занимает офис в Москве. Учредителем её является правительство ЯНАО. В приёмной в четверг, 25 октября, выслушали вопрос агентства «Новый день» о покупке «Лексуса» и сообщили, что руководителя – Максима Ливитина – нет на месте. «Он в командировке. Больше никто комментарии дать не сможет», – сказали в ЦРИП.

Согласно техническому заданию аукциона, закупка производилась в июле 2018 года. «Центру развития инвестиционных проектов» нужен был чёрный LEXUS LX 570 2018 года выпуска, сообщает агентство «Новый День». Доставить его поставщик должен был в Москву. Стоимость поставки – 7,7 млн рублей.

Согласно документам, которые удалось найти агентству «Новый День», машину купили у АО АТК «Ямал». Перевозчик регулярно получает крупные субсидии от правительства Ямала из-за убыточности. Более того, цены на билеты для граждан снижаются только благодаря господдержке. Понять, откуда у АТК «Ямал» появился новый дорогостоящий «Лексус», невозможно. Директором АТК «Ямал» является Василий Крюк, депутат заксобрания Ямала. Агентство запросило комментарии в пресс-службе перевозчика. По данным на 1 октября 2018 года 98,2% акций АО принадлежит департаменту имущественных отношений Ямала.

Чем именно занимается ЦРИП в Москве – неясно. Про эту непрозрачную компанию уже несколько раз писали журналисты, но власти Ямала до сих пор не объяснили её назначение. Тем более, что в округе дейсвуют ещё несколько фондов и предприятий, которые занимаются инвестиционными проектами. В числе проектов Центра, согласно их сайту – «Ямалтелеком», «Толькинская лесоперерабатывающая компания», «Ямалтрансслес». Как именно Центр участвует в деятельности этих предприятий – неясно. Отчётов о работе структуры нет в открытом доступе. Более того, известно, что ЦРИП занимается представительством Ямала в Москве, обслуживая здание, в котором оно расположено.

ЦРИП располагается в здании в Москве по адресу Спасоналивковский переулок дом 3. А ямальское представительство – в соседнем доме под номером 5.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.10.18

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