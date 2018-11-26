Авиакомпания ямальских властей начала возить нового тюменского губернатора

Тюменские чиновники фрахтуют самолеты авиакомпании «Ямал». В октябре делегация во главе с губернатором Александром Мором летала на Bombardier CRJ200 в Ташкент на форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

На полет туда и обратно (общее время 5,67 часов) из бюджета было выделено более 1,8 млн рублей. Общая сумма закупки у единственного поставщика составляет почти 2,3 млн рублей. Разместило закупку управление делами правительства Тюменской области. Как выяснилось, час полетов на самолетах «Ямала» стоит 325,8 тыс. рублей.

В начале ноября чиновники заключили еще один контракт с ямальским авиаперевозчиком как с единственным поставщиком. На этот раз на 1,3 млн рублей. Тюменцам вновь потребовался Bombardier CRJ200 на 4 часа. Куда они полетят – не известно. Обязательства по контракту АТК «Ямал» должна выполнить до 31 декабря 2018 года.

При прежнем губернаторе Владимире Якушеве тюменское правительство также заключало с ямальской компанией контракты, при этом у тюменцев есть собственный авиаперевозчик. Доля Тюменской области в авиакомпании «ЮТэйр" составляет 8,4%.

По данным на 1 октября 2018 года, 98,2% акций авиакомпании «Ямал» принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Перевозчик известен высокими тарифами, он постоянно жалуется на убытки и получает крупные субсидии. При этом владеет дорогостоящими автомобилями – недавно АТК «Ямал» почти за 8 млн рублей продал новый LEXUS LX 570 «Центру развития инвестиционных проектов». Ровно месяц назад «Новый День» направил авиаперевозчику официальный запрос с просьбой пояснить, откуда у госкомпании «Лексус». Ответ до сих пор не поступил.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.11.18

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