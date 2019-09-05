Тюменские чиновники фрахтуют для себя самолеты за 30 млн рублей

Правительство Тюменской области проведет аукцион по выбору авиакомпании для чиновников. До конца 2020 года власти намерены налетать на 30 млн рублей. Подрядчик должен предоставлять чиновникам два самолета – один с количеством посадочных мест – от 47 до 50 и крейсерской скоростью не менее 780 км/час. (цена летного часа 415,8 тыс. руб.), второй – на 80-98 мест со скоростью 800 км/час (цена 509,1 тыс. руб.).

Пассажиры обоих судов должны обслуживаться в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах, – говорится в документах закупки, размещенной 5 сентября управлением делами правительства Тюменской области.

Заявки подаются до 17 сентября, сам аукцион проведут 19 сентября.

Скорее всего, подрядчиком станет авиакомпания «Ямал». В прошлом году она возила губернатора Александра Моора. Так, к примеру, делегация тюменских чиновников летала на Bombardier CRJ200 в Ташкент на форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

На полет туда и обратно (общее время 5,67 часов) из бюджета было выделено более 1,8 млн рублей. Общая сумма закупки у единственного поставщика составила почти 2,3 млн рублей. В 2018 году час полетов на самолетах «Ямала» стоил 325,8 тыс. рублей.

При прежнем губернаторе Владимире Якушеве тюменское правительство также заключало с ямальской компанией контракты, при этом у тюменцев есть собственный авиаперевозчик. Доля Тюменской области в авиакомпании «ЮТэйр» составляет 8,4%.

Тюмень, служба информации

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