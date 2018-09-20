Тюменские власти просят не бояться самолетов «ЮТэйр»

Тюменское правительство призвало не бояться летать самолетами авиакомпании «ЮТэйр». «В части безопасности авиаперевозчик соблюдает все регламенты. Мы изучали вопрос, никаких опасений тут нет», – заверил замгубернатора Андрей Киселев, комментируя информацию Росавиации о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Вопрос об авиакомпании чиновнику задали депутаты облдумы в ходе заседания 20 сентября 2018 года. Аудиторию интересовало, в том числе, финансовое состояние перевозчика. «Мы акционеры «ЮТэйра». Они нам вообще платят дивиденды?», – спросил депутат Иван Левченко. «У них предбанкротное состояние. Мы рассматриваем диверсификацию на рынке авиаперевозок? Думаем о том, что делать, если вдруг «ЮТэйр» уйдет с рынка?», – продолжил мысль депутат Михаил Селюков.

Киселев, возглавляющий департамент имущественных отношений Тюменской области, напомнил депутатам, что общий долг авиаперевозчика достиг 83 млрд рублей и о дивидендах речи быть не может. Тем не менее, по его словам, судьба компании опасений у правительства не вызывает. «Заемные средства Сбербанк у «ЮТэйр» досрочно не истребует. Нет опасности прекращения деятельности перевозчика», – сказал Андрей Киселев.

ЧП с самолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванко – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелись шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. «Новый День» 13 сентября направил запрос в авикакомпанию с просьбой прокомментировать обвинения со стороны Росавиации, однако перевозчик на него так и не ответил.

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. В состав набсовета компании, напомним, входят в числе прочих замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Тюмень, служба информации

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