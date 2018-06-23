Возгорание самолета «ЮТэйр» в аэропорту Тюмени закончилось уголовным делом

По факту возгорания самолета авиакомпании «ЮТэйр» в тюменском аэропорту Рощино возбуждено уголовное дело. По данным одного из пострадавших пассажиров, речь идет о статье 293 УК РФ («Халатность»).

В пятницу, 22 июня, при подготовке к взлету пассажирского самолета ATR 72-500, выполнявшего рейс «Тюмень – Ханты-Мансийск», произошло возгорание левой стойки шасси. На борту находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Один из читателей «Нового Дня» прислал в редакцию видео инцидента.

Вчера сотрудники уральского СУТ СК России опрашивали сотрудников наземных технических служб аэропорта, осуществлявших предполетный осмотр самолета. А в авиакомпании «ЮТэйр» были запрошены документы на воздушное судно, в том числе по его техническому обслуживанию.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.06.18

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