Авиакомпания «Ютэйр» отчиталась о получении четвёртого российского самолёта

Авиакомпания Utair отчиталась о получении ещё одного самолёта Sukhoi Superjet 100. Теперь в парке перевозчика четыре таких судна. Последний самолёт прибыл договору фрахта от «ИрАэро», рассказали в пресс-службе компании.

«Авиакомпания задействует суда для увеличения частоты полетов в весенне-летнем расписании. Sukhoi Superjet 100 летают из Москвы в Анапу, Архангельск, Казань, Мурманск и Нальчик», – добавили в компании.

Президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что авиакомпания довольна самолётами.

Ранее региональная авиакомпания «Ямал», которая на 98 процентов принадлежит правительству округа, также обновляет флот с помощью Sukhoi Superjet 100. Там в мае 2018 года расказывали о 15 машинах, которые используются на маршрутах перевозчика. Компания получает по специальной программе ГТЛК.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.06.18

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