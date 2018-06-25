Болельщики из Перу предъявят претензии авиакомпании «ЮТэйр» из-за ЧП на маршруте Екатеринбург-Москва

Болельщики из Перу, летевшие из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, намерены предъявить претензии авиакомпании «ЮТэйр». Как сообщается на странице перуанского посольства в России в Facebook, в результате пассажиры не пострадали, однако некоторые из них собираются привлечь авиакомпанию к ответственности за нарушение протоколов безопасности. Из-за ЧП болельщикам пришлось задержаться в Тюмени, они не успели на другие рейсы.

Напомним, 22 июня самолет авиакомпании «ЮТэйр», перевозящий болельщиков сборной Перу, «загорелся» при заходе на посадку в Тюмени. Пассажиры услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Экипаж самолета не стал разъяснять иностранцам, что именно случилось.

Позже в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что при снижении на посадку произошли неполадки в работе одного из двигателей. По системе кондиционирования в салон кратковременно успел поступить дым, затем система очистила воздух. В настоящее время авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование, двигатель проверяется на предмет попадания постороннего объекта.

Инцидентом занялась Росавиация. В ведомстве пояснили, что самолёт приземлился благополучно. «22 июня 2018 года в 20 часов 33 минуты (МСК) в аэропорту Тюмени (Рощино) совершил благополучную посадку самолет АTR-72-212А авиакомпании «ЮТэйр». На борту находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву. При заходе на посадку произошёл сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В салон самолёта через систему кондиционирования попал задымлённый от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух», – говорится в пояснениях ведомства. Там добавили, что двигатель не горел, а экипаж способен посадить самолёт в таких условиях.

Тюмень, служба информации

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