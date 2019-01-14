Двигатель самолета «ЮТэйр», напугавший футбольных болельщиков, отослали в Канаду

Двигатель самолета авиакомпании «ЮТэйр», напугавший перуанских футбольных болельщиков, отправили на экспертизу к производителю. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель уральского СУ на транспорте СКР Петр Решетников.

ЧП случилось 22 июня 2018 года. Болельщики из Перу летели из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. При заходе на посадку в «Рощино» пассажиры услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Экипаж самолета не стал разъяснять иностранцам, что именно случилось.

Напуганные перуанцы пообещали привлечь авиакомпанию к ответственности за нарушение протоколов безопасности. Между тем, в Уральском СУ на транспорте не видят причин для претензий к перевозчику.

«В возбуждении уголовного дела отказано. Службы, обеспечивающие досмотр воздушного судна при подготовке к вылету, произвели все необходимые регламентные работы правильно. Мы не установили в ходе проверки причинно-следственной связи между действиями или бездействием работников и тем, что двигатель загорелся», – сообщил «Новому Дню» Петр Решетников. По его словам, ЧП занимается авиационный комитет.

«Сейчас двигатель самолета, насколько я знаю, находится у его производителя в Канаде. Производитель должен дать ответ – в результате чего произошло возгорание. Я не исключаю, что по результатам этих выводов мы можем вернуться к оценке факта, который произошел», – резюмировал генерал.

Тюмень, служба информации

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