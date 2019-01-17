Стало известно, из-за чего загорелся самолет «ЮТэйр» с перуанскими болельщиками

Стало известно, что произошло на борту самолета «ЮТэйр», который перевозил перуанских футбольных болельщиков и загорелся при заходе на посадку в Тюмени. Как сообщили «Новому Дню» в уральском СУ на транспорте СКР, в настоящее время ремонт двигателя (производитель – Канада) осуществляется в Швеции. Согласно предварительным данным, в полете произошло его самовыключение.

«Самовыключение двигателя произошло в связи со срывом пламени из-за локализованного разрушения лопаток свободной турбины двигателя, вызванного нарушением механической связи между валом воздушного винта мотора свободной турбины», – рассказали в ведомстве.

Теперь экспертам предстоит установить причину, по которой двигатель получил механические повреждения.

Напомним, ЧП случилось 22 июня 2018 года. Болельщики из Перу летели из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. При заходе на посадку в «Рощино» пассажиры услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Напуганные перуанцы пообещали привлечь авиакомпанию к ответственности за нарушение протоколов безопасности. Между тем, в Уральском СУ на транспорте не видят причин для претензий к перевозчику.

«В возбуждении уголовного дела отказано. Службы, обеспечивающие досмотр воздушного судна при подготовке к вылету, произвели все необходимые регламентные работы правильно. Мы не установили в ходе проверки причинно-следственной связи между действиями или бездействием работников и тем, что двигатель загорелся», – сообщил ранее «Новому Дню» глава ведомства Петр Решетников.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.19

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