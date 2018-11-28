Вертолет «ЮТэйр» рухнул в Ненецком округе: погиб командир

Вертолет Ми-26 авиакомпании «ЮТэйр» 28 ноября совершил жесткую посадку под Нарьян-Маром. На борту находились шесть человек. В результате крушения вертолета один человек погиб, остальные получили травмы.

«Грузовой вертолет совершил вынужденную посадку в районе Пижмы, один человек погиб, пятеро пострадали. В настоящее время Нарьян-Марский объединенный авиаотряд решает вопрос о транспортировке пострадавших на Харьягу, где им будет оказана первая медицинская помощь, – рассказал агентству НАО24 заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий вопросы безопасности, Сергей Боенко. – Знаю, что вертолет лежит на боку, знаю, что есть погибший. Больше информации нет». По предварительным данным, погибший – командир экипажа.

По словам представителя ГУ МЧС России по НАО Александра Балашова, выполнял подрядные работы по заказу одной из нефтедобывающих компаний, работающих на территории Ненецкого округа. «По имеющейся у нас информации, экипаж выполнил все плановые работы и направлялся на вертодром «Пижма». Не долетев до запланированного места посадки примерно один километр, вертолет упал» – сообщил Балашов.

В числе вероятных причин аварии рассматриваются ошибка пилота при незапланированной посадке в сложных метеоусловиях и отказ техники. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ЧП с самолетами и вертолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, в окябре пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванко – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелись шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Тюменские чиновники активно призывают граждан не бояться летать самолетами «ЮТэйр».

Тюмень, служба информации

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