На борту разбившегося в НАО вертолёта «Ютэйр» были только члены экипажа

«Ютэйр» сообщил, что аварийная посадка вертолёта 28 ноября 2018 года произошла в условиях плохой видимости. На борту не было пассажиров. Об этом говорится на сайте вертолётной компании. Речь идёт о крушении Ми-26 в Ненецком автономном округе, в результате которого погиб командир.

«28 ноября в 15:50 (мск) при заходе на посадочную площадку «Пижма» в Ненецком автономном округе произошло авиационное происшествие. В условиях резкого ухудшения видимости вертолет жестко приземлился на левый борт в семистах метрах от посадочной площадки», – говорится в комментариях перевозчика.

Там добавляют, что на борту были только члены экипажа, без пассажиров. Груза также не было.

ЧП произошло в районе Харьягинского нефтяного месторождения. Оператором является «Зарубежнефть».

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Состояние двух членов экипажа Ми-26 оценивается как тяжелое – они получили черепно-мозговые травмы, у одного из них подозревают перелом позвоночника.

фото – Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.11.18

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