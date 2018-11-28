Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета «ЮТэйр»

По факту крушения грузового вертолета Ми-26 компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» возбуждено уголовное дело. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.263 УК РФ).

Как сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СКР, машина с бортовым номером RA-06029 совершила жесткую посадку в 15 часов 46 минут 28 ноября, примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа. На борту находилось шесть человек. В результате произошедшего командир воздушного судна погиб, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления, следователей по особо важным делам и криминалистов, а также следователей Архангельского следственного отдела на транспорте. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению происшествию.

Тюмень, новый День, служба информации

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