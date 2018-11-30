Двух членов экипажа вертолета «ЮТэйр», рухнувшего в НАО, эвакуировали в Архангельск

Двух членов экипажа вертолета МИ-26, получивших тяжелые травмы во время авиакатастрофы в Ненецком округе, перевезли самолетом в областную больницу Архангельска. Остальные пострадавшие остаются на лечении в хирургическом отделении Ненецкой окружной больницы. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести, – сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты НАО.

Авиакатастрофа произошла вечером 28 ноября – вертолет компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» рухнул при заходе на посадочную площадку «Пижма». В условиях резкого ухудшения видимости машина упала на бок в семистах метрах от посадочной площадки. На борту находились шесть человек, один из них – командир воздушного судна, один из опытнейших пилотов Ми-26 в России – погиб. В «ЮТэйр» пообещали обеспечить семье погибшего необходимую помощь и выплатить компенсации, согласно требованиям законодательства и коллективного договора.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проверки проводят Следственный комитет, Уральская и Северо-Западная транспортные прокуратуры, а также комиссия межгосударственного авиационного комитета и Росавиация.

Ханты-Мансийск, служба информации

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