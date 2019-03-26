Убыточная авиакомпания «ЮТэйр» наняла модных поваров и кондитеров

Авиакомпания «ЮТэйр», которая накануне попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов, потратилась на vip-кондитеров и поваров.

В марте перевозчик обновил меню для пассажиров бизнес-класса на всех рейсах в России и за рубежом. Над меню работали бренд-шеф авиационной гастрономической компании «Скай Фуд Внуково», член Национальной гильдии шеф-поваров, выпускник престижных академий кулинарного искусства в Турине и Нью-Йорке, стажер мишленовского ресторана La Cabra Сергей Пынзарь и экс-кондитер французского бакалейного дома Hédiard и экс-шеф-кондитер «Новикова» Андрей Зимин.

«У меню Utair три источника вдохновения. Мы отразили в нем традиционные русские рецепты, добавили современную европейскую кухню и разнообразили его азиатскими нотками. Также мы приняли во внимание и то, что в полете вкусовые ощущения меняются. Мы лично контролируем, чтобы все блюда готовились из свежих и натуральных продуктов», – рассказали Пынзарь и Зимин.

Среди основных блюд: семга-гриль в базиликовом соусе с картофелем и овощами, филе индейки с гречневой лапшой и овощами, медальоны из говядины с овощами-гриль и соусом демиглас, феттуччине с куриным филе и сыром пармезан в сливочном соусе.

Напомним, «ЮТэйр» частично принадлежит правительствам Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Авиаперевозчик находится в тяжелом финансовом положении из-за большого числа крупных кредитов. Общий долг компании составляет 75,8 млрд руб.

«ЮТэйр» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В феврале 2019 года у самолета авиакомпании при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино. В 2018 году в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Сургут, служба информации

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