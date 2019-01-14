В Тюмени у самолета «Ютэйр» перед вылетом в Ханты-Мансийск задымился двигатель

В аэропорту Тюмени Рощино у самолета авиакомпании «ЮТэйр» перед взлетом здымился двигатель. На борту в этот момент было 46 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. Силовики начали проверку из-за инцидента. ЧП произошло в понедельник, 14 января 2019 года, утром.

«Примерно в 6 :50 минут по местному времени в аэропорту города Тюмени при запуске двигателей произошло задымление правого двигателя пассажирского самолета АТР-72. Лайнер должен был перевезти пассажиров по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск», – рассказали в уральском следственном управлении на транспорте, которое и проводит проверку.

Обновлено в 13:07. Как сообщили агентству «Новый День» в самой авиакомпании, у самолета ATR-72 произошло задымление в районе правого воздушного винта. «Самолет находился на стоянке и готовился выполнить рейс. Экипаж эвакуировал 46 пассажиров», – сообщили там. В Utair добавили, что оперативно заменили самолет, новый борт вылетел в Ханты-Мансийск в 8.30.

ЧП с самолетами этого перевозчика происходят регулярно. Только в декабре 2018 года было известно о нескольких случаях. В том числе, 10 декабря самолет из Тюмени экстренно сел в Кольцово из-за повреждения лобового стекла.

Сейчас перевозчик находится в тяжелых финансовых условиях: компания не может погасить свои долги перед банками. Стоит вопрос о продаже либо преобразовании компании. Ей регулярно помогали власти Югры, в том числе и финансово. Однако это не принесло серьезных результатов. Это признавала и губернатор Югры Наталья Комарова.

Сейчас 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Тюмень, служба информации

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