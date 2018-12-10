Самолет «ЮТэйр» совершил экстренную посадку из-за повреждения лобового стекла

Самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр», летевший по маршруту Тюмень – Уфа, совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как сообщили «Новому Дню» в Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО, ЧП случилось около 12 часов дня. Причиной послужила техническая неисправность.

«В полете поступил сигнал о повреждении внешнего слоя лобового стекла и в целях безопасности командир принял решение о посадке. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Перед полетом воздушное судно прошло предполетную подготовку, неисправностей обнаружено не было, – сообщили «Новому Дню» в авиакомпании «ЮТэйр». – Utair готовит для вылета новый самолет. Ориентировочное время вылета – 16:30 по местному времени».

В пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР уточнили, что у самолета треснуло не лобовое стекло, а «фонарь кабины». Там сообщили, что ведомство проводит по данному факту доследственную проверку. Известно, что на борту лайнера находилось 63 пассажира и экипаж.

ЧП с самолетами и вертолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.12.18

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