Стали известны подробности крушения вертолета «ЮТэйр» с вахтовиками «Роснефти» (ФОТО)

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет по результатам расследования крушения вертолета «ЮТэйр Вертолетные услуги». Катастрофа, в которой погибли 18 человек, произошла 4 августа в Туруханском районе Красноярского края. По данным МАК, воздушное судно при взлете задело груз другого вертолета.

«После взлета с п. п. Ванкор при выполнении набора высоты вертолет Ми-8АМТ RA-25640 столкнулся с грузом на внешней подвеске вертолета Ми-8АМТ RA-22427. Вертолет Ми-8АМТ RA-25640 разрушился, его фюзеляж упал на землю и сгорел. Экипаж и пассажиры погибли. Хвостовая балка вертолета с грузом и внешней подвеской вертолета Ми-8АМТ RA-22427 упала на землю в 118 м от фюзеляжа воздушного судна», – говорится в отчете.

МАК подробно описал погодные условия в день катастрофы, обнародовал сведения о личном составе экипажей и опубликовал фотографии с места крушения. Расшифровку бортовых самописцев МАК не привел. «Представленная в промежуточном отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований», – говорится в отчете.

Напомним, Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» совершал рейс Ванкор – Пурпе. Он должен был доставить вахтовиков (работников «РН-Ванкор») на месторождение, однако рухнул в 180 км от города Игарка. Среди погибших – жители Краснорярского края, Башкортостана, Самары, Удмуртии и один ямалец Богдан Рыбак.

Фото – из отчета МАК, вид хвостовой балки и РВ с тросами подвески

Вид фюзеляжа вертолёта спереди

Вид хвостовой балки с грузом

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.11.18

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