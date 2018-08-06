Роструд: среди жертв крушения вертолета в Красноярском крае не было жителей Югры

Представитель государственной инспекции труда по ХМАО вылетел в Красноярский край, где утром 4 августа потерпел крушение вертолет в вахтовиками. Сотрудник Роструда примет участие в работе комиссии, которая займется расследованием инцидента. Кроме того, он подтвердит на месте данные о том, что жителей Югры не было среди жертв.

Ранее в правительстве Красноярского края «Новому Дню» сообщили, что в катастрофе погибли пятеро югорчан. Такие данные чиновникам предоставили компании «РН-Ванкор» и «ЮТэйр». Правительство ХМАО начало получать официальные соболезнования. Однако сегодня выяснилось, что среди жертв жителей округа нет.

«Пятеро человек, которые на сайте Красноярского края значатся как жители ХМАО, на самом деле являются жителями Башкирии. Просто они работали в ООО «Аргос-Кедр», которое зарегистрировано в Югре, в Когалыме. Они приехали на вахту в Красноярский край, а затем работодатель попросил их поработать еще и на Ямале», – рассказал «Новому Дню» глава госинспекции труда по ХМАО Максим Новичков.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» потерпел крушение недалеко от объектов «РН-Ванкор». Борт задел лопастями груз, который перевозил другой вертолет. В «Роснефти», чьи сотрудники были в числе прочих на борту, назвали действия пилота упавшего вертолета необъяснимыми.

Всего в результате авиакатастрофы погибли 18 человек, среди них 15 вахтовиков и три члена экипажа. Среди погибших – жители Краснорярского края, Башкортостана, Самары, Удмуртии и один ямалец Богдан Рыбак (его семье власти ЯНАО выплатят миллион рублей). Понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.18

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