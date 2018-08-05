В авиакатастрофе в Красноярском крае погибли пятеро жителей Югры и один ямалец: официальные данные

Среди погибших в авиакатастрофе на посадочной площадке Ванкорского месторождения 4 августа 2018 года был один житель ЯНАО и пять жителей ХМАО. Официальный список погибших опубликован на сайте правительства Красноярского края. Ранее преполагалось, что жертвами крушения стали трое ямальцев. О жителях Югры известно не было. Всего в результате крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» погибли 18 человек, среди них 15 вахтовиков и три члена экипажа. Понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днём траура.

Власти называют погибших пофамильно: Владимир Атнабаев (ХМАО), Александр Баязитов (ХМАО), Олег Микрюков (ХМАО), Богдан Рыбак (ЯНАО), Роман Чичерин (ХМАО), Роман Шайдуллин (ХМАО). Сред жертв ЧП – шесть красноярцев, жители Башкортостана, Самары, Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по факту ЧП. Основная версия обстоятельств трагедии такова: вертолёт с вахтовиками набирал высоту и задел лопастями груз другого вертолёта, который взлетел ранее. После инцидента судно рухнуло на землю и взорвалось. Второй, грузовой, вертолёт благополучно приземлился.

Упавший вертолёт перевозил сотрудников компании «Роснефть» и работников подрядных организаций. В компании назвали действия пилотов разбившегося вертолёта «необъяснимыми» и указали, что экипаж был предупреждён об опасном сближении. Вахтовики были застрахованы, но не исключено также, что материальную помощь семьям погибших окажут власти.

При этом маршрут полёта до сих пор неясен. По разным данным это был путь Ванкор-Пурпе, Ванкор-Тарко-Сале или Ванкор –Сузун.

Красноярск, служба информации

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