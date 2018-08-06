Уральский полпред Цуканов отреагировал на гибель жителей Югры и Ямала в авиакатастрофе

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов выразил соболезнования семьям погибших вахтовиков и пилотов, которые разбились при падении вертолёта в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте структуры. Напоним, понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днём траура.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» потерпел крушение утром 4 августа недалеко от объектов «Ванкор». Борт задел лопастями груз, который перевозил другой вертолёт. В «Роснефти», чьи сотрудники были в числе прочих на борту, назвали действия пилота упавшего вертолёта необъяснимыми.

Среди 18 погибших – пятеро жителей ХМАО и один ямалец – Богдан Рыбак. Его семье власти ЯНАО выплатят миллион рублей. «От имени правительства округа выражаю глубокое соболезнование коллективам «Роснефть», «РН-Ванкор», авиакомпании «ЮТэйр», губернатору Красноярского края, семьям погибших в крушении вертолета МИ-8 в Туруханском районе Красноярского края», – сказал врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, слова которого приводят в его пресс-службе.

О том, помогут ли как-то семьям погибших власти ХМАО – до сих пор неизвестно. Департамент общественных связей автономии традиционно игнорирует звонки и запросы журналистов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.18

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