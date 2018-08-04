В разбившемся в Красноярском крае вертолёте были ямальцы

Среди погибших в результате крушения вертолёта в Красноярком крае, скорее всего, были ямальцы. Это только предварительная информация, которую озвучили в пресс-службе губернатора автономии. На данный момент речь идёт о трёх жителях Тарко-Сале, которые стали жертвами трагедии. Борт летел по маршруту Ванкор-Пурпе (по другим данным Ванкор-Сузун). Всего в результате ЧП в субботу, 4 августа, погибли 18 человек. 15 были вахтовыми рабочими, ещё трое – членами экипажа Ми-8.

Пока основная версия обстоятельств крушения такова: в районе Ванкорского месторождения вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» на высоте 100 метров зацепил лопастями груз другого вертолёта (тоже «Ютэйр»). Второй вертолёт сумел приземлиться, никто не пострадал. Эти подробности озвучены следственным комитетом РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Вместе с этим в компании «Роснефть» называют действия экипажа «необъяснимыми»: «крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолёта МИ-8 авиакомпании «ЮТейр», который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолётом той же авиакомпании».

Ранее агентству «Новый День» в авиакомпании «Ютэйр» рассказали, что командир разбившегося вертолёта – мужчина 1985 года рождения, закончил Омское летное училище. Сама потерпевшая крушение машина выпущена в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом.

В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций. «Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат выплаты», говорится в сообщении «Роснефти».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.08.18

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