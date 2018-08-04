Utair рассказал о причинах крушения вертолёта в Красноярске, в результате которого погибли 18 человек

В Красноярском крае утром 4 августа 2018 года разбился вертолёт Ми-8 с вахтовиками. По предварительной информации, все пассажиры (15 человек) и члены экипажа (три человека) погибли. В авиакомпании уже назвали педварительную причину ЧП – это столкновение с грузом другого воздушного судна на посадочной площадке.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Западно – сибирского управления следственного управления на транспорте СКР, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». (ч. 3 ст. 263 УК РФ). «Следственная группа, в том числе и группа криминалистов, находятся в пути, они добираются до места крушения», – сказали агентству в ведомстве.

Как пояснили в краевом управлении МЧС, ЧП произошло в 10:20 по местному времени в Туруханском районе в 180 км от посёлка Игарка.

Вертолёт принадлежал авиакомпании Utair. Как рассказали агентствту «Новый День» представители перевозчка, по предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолёта с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолёта Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли.

Крушение произошло «в простых метеоусловиях после взлёта с посадочной площадки «Ванкор», добавили в пресс-службе «Ютэйр». Вертолёт RA-22427 (который вёз груз) не получил повреждений и произвёл посадку на площадке «Ванкор».

Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 (который разбился) выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолёта RA-25640, по данным компании, 1985 года рождения, закончил Омское лётное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

«Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Руководство и специалисты компании вылетели на место события», – заключили в пресс-службе перевозчика.

Красноярск, служба информации

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