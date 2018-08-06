Мужчина остался жив, так как опоздал на рейс разбившегося в Красноярском крае вертолёта

В вертолёте Ми-8, который потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края, должен был лететь ещё один вахтовик. Но он не успел на борт и остался жив. Трагедия произошла 4 августа 2018 года – вертолёт «Ютэйр» разбился на взлёте, задев груз другого судна лопастями.

Как рассказала «Ноябрьск 24» повар столовой Оксана Морозова, молодой человек, не попавший на рейс, вернулся за забытой курткой. «Он зашёл и сказал, что забыл куртку, а должен был улетать этим рейсом. Когда вышел – вертолёт уже упал и горел. Парень этот до сих пор не улетел, все рейсы отменили. Это, конечно, ужасная трагедия, мы все очень соболезнуем близким погибших», – цитируют слова очевидца журналисты.

В разбившемся вертолёте погибли 18 человек – три члена экипажа и 15 вахтовиков. ЧП произошло на взлётной площадке «Ванкор». На борту были сотрудники компании «Роснефть» и подрядных организаций. Известно, что среди погибших был один ямалец – его семье власти автономного округа выплатят миллион рублей. Компенсацию должна выплатить и страховая компания. Также ранее появилось сообщение о том, что в вертолёте были пятеро жителей ХМАО. Однако в понедельник, 6 августа, Гострудинспекция ХМАО опровергла эти данные. Как пояснили в инстанции, сотрудники зарегистрированы в Башкирии, но работали в ХМАО. В Когалыме.

Борт принадлежал авиакомпании «Ютэйр» – там рассказали, что машина была выпущена в 2010 году. Пилот был опытный.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 06.08.18

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