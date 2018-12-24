Авиакомпания «ЮТэйр» просит банки простить ей долги

Авиакомпания «ЮТэйр» попросила банки списать половину долга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники кредитных организациях. Переговоры с банками о реструктуризации долга авиакомпания начала в начале декабря.

Предыдущая реструктуризация прошла ровно три года назад: в ноябре 2015 года банки-кредиторы перевели все долги «ЮТэйр» в два синдицированных кредита: семилетний на 18,9 млрд и 12-летний на 23,7 млрд руб. Погашение тела долга начнется только в 2020 году, до этого авиакомпания должна просто платить проценты.

«Теперь Utair попросила участников синдиката списать примерно 75% всего долга», – рассказал «Ведомостям» менеджер банка – кредитора компании. Эту информацию подтвердили еще два сотрудника других банков-кредиторов.

«ЮТэйр» за три года сократила долг по синдицированным кредитам до 38,6 млрд руб., говорится в ее отчете по МСФО за первое полугодие. Получается, авиакомпания просит простить почти 30 млрд руб. «Это предложение, естественно, вызвало неприятие», – говорит собеседник в одном из банков.

Ранее 20 декабря авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты только по 12-летнему кредиту, по семилетнему – нет. Просьбу о новой реструктуризации «ЮТэйр» объяснил подорожанием топлива и скачками валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность – на топливо, лизинг судов, зарплаты сотрудникам.

Банки уже на следующий день после просрочки могут подать в суд с требованием досрочного взыскания всего долга по семилетнему кредиту, а через три месяца – подавать на банкротство. Но по отдельности участники синдиката так действовать не могут, все должно быть одобрено 2/3 голосов синдиката, уточняет источник «Ведомостей» в одном из банков.

Участники синдиката, по словам двух банкиров, – Сбербанк (примерно 30% от обоих кредитов), банк «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%), Московский кредитный банк, «Юникредит», Связь-банк, «МТС банк», Сургутнефтегазбанк, банк «Балтийское финансовое агентство», а также оренбургские «Русь» и НИКО-банк.

Еще «ЮТэйр» должна 17,4 млрд руб. Сбербанку за рамками синдиката, общий долг по кредитам банкам, таким образом, составляет 56 млрд руб. Закредитованность перевозчика высокая. Спасти его может владелец – «Сургутнефтегаз», он уже делал это в 2015 году. Тогда принадлежащий компании НПФ выкупил допэмиссию «ЮТэйр» примерно на 11 млрд рублей – это было условием выдачи синдицированных кредитов.

По данным источника «Нового Дня» в авиакомпании, в настоящее время гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов ищет покупателя для «ЮТэйр». Не исключено, что переговоры ведутся с «Аэрофлотом». Сейчас 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Ханты-Мансийск, служба информации

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