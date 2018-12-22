Авиакомпания «ЮТэйр» допустила дефолт и ищет покупателя

Авиакомпания «ЮТэйр» в рамках реструктуризации кредитов приостановила выплаты по части долговых обязательств.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре [2018 года] и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде [2019 года]. По 12-летним обязательствам Utair произвела платежи без задержек и в полном объеме», – говорится в сообщении компании.

Как пишет РБК, платеж по семилетнему кредиту должен был состояться 20 декабря, но авиакомпания его не провела. Банк «Траст», являющийся крупнейшим кредитором «ЮТэйр», сообщил о том, что она не дала кредиторам «удовлетворительные ответы на вопросы о причинах дефолта и возможности урегулировать ситуацию, диалог строится сложно».

О начале процедуры реструктуризации долгов «ЮТэйр» стало известно 7 декабря. Авиакомпания указывала, что заблаговременно приступила к реструктуризации долговых обязательств из-за роста цен на топливо и падения курса рубля.

Сегодня в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что финансовое положение авиакомпании стабильно, она своевременно производит все текущие операционные платежи. В ведомстве добавили, что создана рабочая группа по деятельности «ЮТэйр», последнее заседание которой состоялось 18 декабря. «С основными банками-кредиторами достигнуто соглашение о переносе выплат по кредиту Utair на полгода», – указал Минтранс.

Аналитики считают, что в случае отсутствия компромисса с банками и без поддержки со стороны «Сургутнефтегаза» уже в феврале-марте могут начаться разговоры о подаче иска о банкротстве «ЮТэйр» со стороны кредиторов.

В 2015 году авиакомпания заключила два соглашения с банками о синдицированных кредитах. Первый кредит сроком на семь лет на сумму 18,9 млрд руб., второй – на 24,1 млрд руб. на 12 лет. Под первый правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. Как следует из отчета «ЮТэйр» по МСФО за первое полугодие 2018 года, у нее есть банковские кредиты на общую сумму 38,66 млрд руб. со сроком погашения в 2020-2027 годах.

По данным источника «Нового Дня» в авиакомпании, в настоящее время гендиректор Андрей Мартиросов ищет покупателя для «ЮТэйр». Не исключено, что переговоры ведутся с «Аэрофлотом». Сейчас 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.



Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.12.18

В Югре будут судить чиновника, оставившего жителей без чистой воды. / В Нижневартовске осудили мужчину, который сжег бомжа в подъезде. / Хайпануть на Новом годе: идеи для тех, кто хочет заработать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»