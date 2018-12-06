Авиакомпания «ЮТэйр» стала гибридным лоукостером

Авиакомпания «ЮТэйр» презентовала новые тарифы. Выяснилось, что 20% пассажиров авиакомпании летают с небольшим набором вещей. Для них перевозчик ввел тариф «Минимум» с ручной кладью до 5 кг и снизил минимальную цену билета с 1990 рублей до 900 рублей. Для тех, кто хочет взять больше вещей, «ЮТэйр» предусмотрел комбинацию: тариф Минимум + дополнительная ручная кладь до 10 кг за 999 рублей с бонусной приоритетной посадкой.

Кроме того, были увеличены габариты дополнительной ручной клади до самых больших на рынке – 40×30×25 см. Перевозчик модифицировал безбагажный тариф Лайт в Оптимум: появилась возможность сдавать сумки в багаж, а нормы увеличились с 10 до 25 кг. Тариф с багажом Стандарт трансформировался в Премиум: ручная кладь и багаж выросли с 30 до 35 кг.

««ЮТэйр»– первый и единственный в России гибридный лоукост перевозчик. Благодаря принципу конструктора путешествий пассажиры могут сэкономить на базовом тарифе по цене лоукостера и приобрести дополнительные услуги, которых у лоукостера нет», – прокомментировал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Билеты по новым тарифам можно будет купить с 10 декабря на вылет с февраля. За счет снижения стоимости билетов на авиакомпания планирует увеличить рост загрузки на 10%.

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Тюменские чиновники активно призывают граждан не бояться летать самолетами «ЮТэйр».

ЧП с самолетами и вертолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Сургут, служба информации

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