Самолет Utair рейса Уфа-Москва вернулся в аэропорт из-за ЧП с двигателем

Самолет авиакомпании «Ютэйр», который должен был совершить рейс Уфа-Москва, 28 февраля вернулся в Уфу из-за сигнала о неисправности. К счастью, посадка прошла в штатном режиме. Следователи начали проверку и сбор информации о ЧП, они пояснили, что борт экстренно вернулся из-за отказа левого двигателя. Тем временем людей до места назначения доставляет другой лайнер (обновлено в 12:17).

Инцидент произошел утром в четверг 28 февраля 2019 года, в 8:10. Боинг 737-500 вылетел из Уфы, но спустя непродолжительное время экипаж получил сигнал о технической неисправности судна. «Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находился 121 пассажир. Пассажиров пересадили на резервный борт Utair, который в 11:01 по местному времени вылетел в Москву», – говорится в сообщении авиакомпании «Ютэйр», которое поступило в редакцию агентства «Новый День». Самолет пока не приземлился во Внуково.

В пресс-службе Приволжского СУТ СК России сообщили, что собирают информацию о ЧП.

Сообщения о ЧП на рейсах авиакомпании «Ютэйр» появляются достаточно часто. Буквально на прошлой неделе стало известно, что у борта перевозчика при заходе на посадку треснуло лобовое стекло.

Уфа, Москва, служба информации

Уфа, Москва. Другие новости 27.02.19

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