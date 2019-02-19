У самолета Utair при посадке во Внуково треснуло лобовое стекло

У самолета авиакомпании «Ютэйр» при заходе на посадку треснуло лобовое стекло. ЧП произошло 18 февраля 2019 года в аэропорту Внуково. Об этом сообщил во вторник, 19 февраля, телеграмм-канал Mash. Информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика. Лайнер следовал по маршруту Сыктывкар-Москва.

«При заходе на посадку во Внуково у «Боинга 737-500» произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла», – сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair в ответ на вопросы агентства «Новый День».

В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что у них материалов по этому инциденту нет, они проверку не проводят.

Авиакомпания «Ютэйр» частично принадлежит правительствам Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Компания находится в сложном положении из-за большого числа крупных кредитов. Учредители и профильные чиновники обсуждают дальнейшую судьбу компании, а также способы погашения займов.

Перевозчик является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В январе 2019 года у самолета авиакомпании загорелся двигатель в аэропорту Тюмени Рощино.

Москва, Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

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