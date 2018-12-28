Следователи начали проверку по факту очередного ЧП с самолетом «ЮТэйр»

Следователи начали проверку авиационного происшествия в Югре. Вечером 27 декабря в аэропорту Ханты-Мансийска совершил вынужденную посадку самолет компании «ЮТэйр».

«По предварительным данным, в 18 часов по местному времени совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту «Ноябрьск – Москва». Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

В авиакомпании пояснили, что в самолете сработал датчик системы кондиционирования, в связи с чем было принято решение произвести посадку в Ханты-Мансийске.

ЧП с самолетами и вертолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр». https://newdaynews.ru/ugra/651080.html

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.12.18

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