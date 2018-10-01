Utair сказал, кто виноват в вынужденной посадке самолёта в Сочи

Авиакомпания «Ютэйр» назвала причину вынужденной посадки в Краснодаре 1 октября 2018 года. Ранее появилась информация о том, что «Боинг», летевший из Сочи во Внуково, приземлился в Краснодаре из-за неубранного шасси.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании Utair в ответ на запрос агентства «Новый День», в самолёт попала птица. «Сработал датчик о неубранном шасси. Из соображений безопасности пилот принял решение сесть на запасной аэродром. Посадка прошла штатно. Специалисты осматривают самолёт и проверяет обстоятельства», – рассказали в компании.
Перевозчик обещает предоставить резервный борт, еду и напитки для пассажиров. Тем, кто путешествует с детьми, предложено разместиться в гостинице или комнате матери и ребенка.
Ранее в аэропорту Краснодара сообщили, что работают в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 01.10.18
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