У авиакомпании «ЮТэйр» очередное ЧП с самолетом

Пассажирский Boeing авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в Краснодаре. «В 07:09 по технической причине совершил вынужденную посадку самолет, направлявшийся из Сочи в Москву. На его борту находилось 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Международный аэропорт Краснодар продолжает работу в штатном режиме», – сообщили «Новому Дню» в аэропорту.

В Южном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили, что пострадавших и жертв нет. «У самолета не сработал механизм уборки шасси. Это и стало причиной экстренной посадки – по правилам полет продолжаться не мог. Все пассажиры живы, здоровы. Сейчас их пересаживают в исправный лайнер», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь Южного СУТ СК России Анна Терземан.

ЧП с самолетами «ЮТэйр» случаются регулярно. Так, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванко – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелись шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация уже официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Тюмень, служба информации

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