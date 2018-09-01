Ространснадзор проверит работу Utair после ЧП в Сочи

После ЧП в аэропорту Сочи с самолетом авиакомпании Utair, в результате которого пострадали 18 пассажиров и погиб сотрудник воздушной гавани, перевозчик будет подвергнут внеплановым проверкам со стороны Ространснадзора. Ведомство также намерено проинспектировать работу сочинского аэровокзала и диспетчерских служб.

«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация ОрВД», – цитирует сообщение Ространнадзора РИА «Новости».

Вместе с тем к расследованию причин ЧП с самолетом, на борту которого находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа, подключилась транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет, который сформировал комиссию по расследованию происшествия.

По данным Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по факту ЧП, в 2:50 в аэропорту «Сочи» при посадке самолета «Боинг 738» авиакомпании Utair, выполнявшего рейс «Внуково» – Сочи, лайнер выкатился за пределы посадочной полосы. При этом произошло возгорание левого и правого крыла самолета, в результате чего пострадало 18 пассажиров, в том числе 3 детей.

По уточненным данным, при эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Причины ЧП пока не установлены, однако, по сообщениям синоптиков, в момент аварийной посадки самолета в районе аэропорта были сильный дождь, гроза и шквалистый ветер.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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