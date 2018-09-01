Самолет Utair скатился в реку при посадке в Сочи и загорелся, много пострадавших (ВИДЕО) СКР возбудил уголовное дело

Летевший из Москвы пассажирский самолет «Боинг-737-800» авиакомпании Utair после приземления в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту, по данным МЧС, находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате аварийной посадки, по информации Следственного комитета России, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что во время приземления самолета в Сочи шел сильный дождь.

Как сообщили в Главном управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошел в 02:59 мск. «При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание», – отметили в ведомстве. В СКР, в свою очередь, сообщили, что у самолета загорелись левое и правое крыло. В авиакомпании Utair уточнили, что самолет скатился с ВПП в русло реки, в результате чего «разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя». По данным перевозчика, на борту лайнера находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет Utair скатился с ВПП и загорелся

Все находившиеся на борту самолета люди эвакуированы. «В 03.01мск возгорание на борту локализовано. В 03:15 пожар ликвидирован», – сообщили в краевом управлении МЧС.

По информации СКР, в результате происшествия пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Шестеро из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы, уточняет Минздрав России.

По факту аварийной посадки «Боинга», выполнявшего рейс UT579 «Внуково-Сочи», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник «Интерфакса» сообщил, что выкатывание самолета за пределы ВПП мог спровоцировать сильный ливень. По его данным, экипаж не смог приземлиться с первой попытки, а затем не удержал лайнер «в условиях скользкого покрытия и плохой видимости».

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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