СКР завершил расследование аварии с «Боингом» в аэропорту Сочи в 2018 году

Следственный комитет РФ завершил расследование аварии с самолетом «Боинг 737» в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года, говорится в сообщении ведомства. Летевший из Москвы лайнер авиакомпании UTair при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в реку. В результате ЧП пострадали 18 человек.

Уголовное дело было возбуждено в отношении командира самолета Алексея Шнырева. Его обвинили в нарушении правил безопасности эксплуатации самолета, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд для рассмотрения по существу, отмечает СКР.

В ночь на 1 сентября 2018 года в аэропорту Сочи самолет «Боинг 738» авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва (Внуково) – Сочи, при посадке в аэропорту назначения скатился в русло реки Мзымта. При этом произошло разрушение лайнера и возгорание топлива, вытекавшего из поврежденного бака левого крыла, в результате чего пострадало 18 пассажиров, в том числе 3 детей. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. В момент аварийной посадки самолета в районе аэропорта были сильный дождь, гроза и шквалистый ветер.

Согласно данным следствия, командира экипажа лайнера Шнырев проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и запрещающие производить посадку воздушного судна. Пилот должен был уйти на второй круг, но не сделал этого.

Собственнику самолета причине ущерб на сумму порядка 615 млн рублей, эксплуатанту воздушного судна – около 265 млн рублей и аэропорту Сочи – более 1,2 млн рублей, отметили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

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