Авиакомпания «Ютэйр» рассказала о горевшем в Сочи лайнере и пообещала пасажирам компенсации

Авиакомпания Utair рассказала о самолёте, который загорелся на посадочной полосе в Сочи, и объявила о выплате компенсаций всем пассажирам лайнера. Заявление перевозчик сделал после ЧП, которое случилось 1 сентября 2018 года. Как сообщалось ранее, «Боинг 737» заходил на посадку во время дождя и сильного ветра. Он совершал рейс «Внуково-Сочи» и это была вторая попытка приземлиться – в первый раз пилоты приняли решение уйти на второй круг. Во время приземления судно выкатилось за пределы полосы, загорелись левое и правое крыло . Пострадали 18 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних.

По данным авиакомпании, самолёту не более 16 лет. «Boeing 737-800 выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат лётной годности. Общий налёт командира воздушного судна составляет 14 тыс. часов, налёт в качестве командира на данном типе – 5,3 тыс.часов. Общий налёт второго пилота – 12 тыс. часов, налёт на данном типе – 5 тыс. часов», – говорится в сообщении перевозчика.

Перевозчик сообщил, что пассажирам было предложено размещение, питание, напитки и резервный борт. «Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», – сообщили в «Utair». Гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов выразил соболезнования родным сотрудника аэропорта, который скончался от сердечного приступа во время эвакуации пассажиров горящего лайнера. Аэропортом в Сочи управляет компания «Базэл Аэро». Сотрудник компании – руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян – почувствовал боль в сердце, его отвезли в больницу, где он умер, рассказывают в Южном следственном управлении СК на транспорте. Следователи уже начали проверку по данному факту.

По факту аварийной посадки самолёта «Ютэйр» возбуждено уголовное дело. Квалификация – ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.

Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте. 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.09.18

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