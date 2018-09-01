В ЧП с самолетом Utair виновата погода? Росавиация озвучила первые выводы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) считает один из факторов ЧП в сочинском аэропорту, где после посадки загорелся самолет авиакомпании Utair, погодняе условия. Как говорится в сообщении ведомства, экипажу лайнера пришлось кружить над посадочной полосой из-за дождя и сильных порывов ветра.

«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушёл на второй круг для выполнения посадки со второго захода», – говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что после приземления в процессе пробега по ВПП самолёт выкатился за её пределы, пересёк концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от ее торца.

«В результате выкатывания воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар. Аварийно-спасательные расчёты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта», – отмечает Росавиация.

Примечательно, что в Сети появилась запись переговоров экипажа с диспетчерами. Из отрывков разговора, которые опубликовали Life и канал «Вести», следует, что пилоты пытаются уточнить погодные условия: «Метеорологи что вообще говорят про прогнозу?» – «Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь». «Это печально», – реагирует пилот.

Вскоре после начала снижения диспетчер предлагает экипажу лайнера уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», – говорит пилот, вновь уточняя, подходит ли такая погода для посадки. «Погодные условия подходят», – отвечает диспетчер.

После того приземления самолета диспетчеры пытаются уточнить ситуацию на борту лайнера. «Эвакуация проходит у вас?» – спрашивает сотрудник аэропорта. «Мы горим», – ответил пилот.

В Росавиации уточнили, что расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании Utair.

Вместе с тем перевозчик будет подвергнут внеплановым проверкам со стороны Ространснадзора. Ведомство также намерено проинспектировать работу сочинского аэровокзала и диспетчерских служб. К расследованию подключилась транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет, который сформировал комиссию по расследованию происшествия.

По данным Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по факту ЧП, в 2:50 в аэропорту «Сочи» при посадке самолета «Боинг 738» авиакомпании Utair, выполнявшего рейс «Внуково» – Сочи, лайнер выкатился за пределы посадочной полосы. При этом произошло возгорание левого и правого крыла самолета, в результате чего пострадало 18 пассажиров, в том числе 3 детей. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Сочи – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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