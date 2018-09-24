Алёна Водонаева обозвала нехорошим словом авиакомпанию «Ютэйр»

Телеведущая из Тюмени, известная по проекту «Дом-2», Алёна Водонаева раскритиковала авиакомпанию «Ютэйр», долю в которой имеют правительства ХМАО и Тюменской области. Перевозчика женщина упомянула, рассуждая о своём страхе летать.

«Я врагу и хейтерам, не пожелаю испытывать то, что испытываю я в момент перелетов. Ещё эти новости бесконечные про всякое «Говно Авиа» типа Ютэйр... Если бы был выбор заключить сделку с Дьяволом на завоевание мира или заключить сделку с Авиакомпанией, которая ГАРАНТИРУЕТ 100% безопасность, я выбрала бы второе. Но <…>, нет таких авиакомпаний…», – написала Водонаева на своей странице в Инстаграм (мат удалён из текста).

Очевидно, она имела в виду большое количество ЧП, произошедших с лайнерами авиакомпании Utair. Например, то, что произошло 3 сентября 2018 года – самолёт загорелся на посадке в Сочи. Пассажиры остались живы, их эвакуировали. Но во время эвакуации скончался один из сотрудников аэропорта – у него, по предварительной информации, случился приступ. В августе вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» потерпел крушение недалеко от объектов «РН-Ванкор». Погибли пассажиры борта.

На прошлой неделе заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселёв заверил, что «никаких опасений по безопасности полётов» с «Ютэйр» нет. Напомним, «АК-Инвест» владеет пакетом акций авиакомпании в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. В состав набсовета компании входят в числе прочих замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Тюмень, служба информации

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